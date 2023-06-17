Anadolu Yıldızlar Ligi Su Topu Grup Müsabakaları, 20-23 Haziran 2023 tarihleri arasında Yozgat’ta gerçekleştirilecek.

Müsabakaya 35 ilden 374 sporcu katılım sağlayacak.

Anadolu Yıldızlar Ligi; her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sporun tabana yayılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması amacıyla yapılıyor.

Müsabaka saatleri 20 Haziran 2023 salı günü yapılacak olan teknik toplantı sonrasında belli olacak.

Teknik toplantı yapıldıktan sonra müsabaka kapsamında, kültür etkinliği programı ve gezi etkinliği düzenlenecek.

Teknik toplantı Rıza Kayyaalp Spor Salonunda saat 14.00’da yapılacak.

Spor Kompleksi Yüzme Havuzunda 2 gün sürecek müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular çeyrek finallere katılmaya hak kazanacak. Melike Aslı Arslan