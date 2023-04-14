Yozgat İl Müftülüğüne bağlı Bilal Şahin 4-6 Yaş Kur'an Kursunun minik öğrencileri tekne oruçlarını tutup iftar ettiler.

Öğreticilerinin rehberliğinde hazırlanan iftar sofrasında bir araya gelen minik öğrenciler, hazırlanan Hacivat ve Karagöz gösterisini izlediler.

Minikleri ziyaret eden Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, onları tebrik ederek Ramazan sevinçlerine ortak oldu.

Öğrenciler velilerinin desteği ve öğreticilerinin rehberliğinde hazırladıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere vakıf şubesinin görevlilerine teslim ettiler. Haber Merkezi