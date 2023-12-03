“Beklemeye aldım zamanı

Dakika saniye dursun diye

Öyle ki avuçlarım nasır tutu

Akmadın içine”

Mavi Gece

Hüznün kara bulutlarından, kelimeleri yağmur ıslaklığında dokunmuş satırlara. Gerçek ile düşün izdivacından doğan şiirler, ayrılığa dair nice sırlar fısıldıyor. Hicranın yürekleri dağlayan haykırışları, bir mızrak gibi saplanacak gönlünüze. Esasında hepinizin içinde ağlayan bu şiirleri, ancak okuyarak susturabilirsiniz.



Sen Gelince

Benim ki, naçizane toprak tütsüsü…

Kırılgan yüreğinin sessiz öyküsü, bununla tamamlansa, eyvallah türküsü!

Biter mi ki? Bunun tutkusu. Maviye tutsak, sözleri nakşeden şair hüznüne teslim şiirleirni bırakmaya gelmiş.

“Maneviyatı en derin hissedilen arş

Hüzün yaprakları okşasın saçlarını

Belki de duaların makbülü

Vuku bulduğu secde

En derin köşelere sakla halimi.

Sana İstanbul’u Bırakıyorum

Bu kitap insanın ruhuna ve doğasına ilişkin samimi bir gözlemin ve düşüncenin ürünü olmasındandır ki buna eş değer ölçüde okunmasını ümit ediyoruz. Dahası, eğitimin ya da zorlamanın değil, tutkunun adıdır şiir

Bu kitabın bölümleri, çoğunlukla, şiir keyifle okuyacağınız şiirlerde kimi zaman kendi ruhunuzu bulabilirisiniz. Saçlarınızın arasından papatya demetleri akıp bahara doğru yol alacak, belki Kızkulesi karşısı, belki Kadıköy rıhtımına uğrayıp bir çay eşliğinde denizi seyre dalarsınız huzurlu okumalar diliyoruz.