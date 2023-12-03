Şakir beyin himmetine sarıldım
Anlatayım dertlerimi duy benim
Yok dedide Bilal beye kırıldım
Yanlış adam cahilliğme say benim
Sen zenginsin bilmen garip halimi
Yazmadan cızmadan çektim elimi
Kimlere sunayım arzu halimi
Emek verdim kara günler vay benim
Müdürünle sana haber aşırdım
Anıl matbasında girdim şaşırdım
Mazot parasını elden deşirdim
Ne çileli başım varmış oy benim
Olmaz dede hiç gitmeden döneyim
Sınayıpta kullarını deneyim
Bir mum gibi eriyipte söneyim
Bu divane akılsız baş zay benim
Aşık idris daha neler görürüm
Yalan çıktım erim erim eririm
Bu kültüre sanki hizmet veririm
Yaşım atmış ama fikrim toy benim