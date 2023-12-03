Şakir beyin himmetine sarıldım

Anlatayım dertlerimi duy benim

Yok dedide Bilal beye kırıldım

Yanlış adam cahilliğme say benim

Sen zenginsin bilmen garip halimi

Yazmadan cızmadan çektim elimi

Kimlere sunayım arzu halimi

Emek verdim kara günler vay benim

Müdürünle sana haber aşırdım

Anıl matbasında girdim şaşırdım

Mazot parasını elden deşirdim

Ne çileli başım varmış oy benim

Olmaz dede hiç gitmeden döneyim

Sınayıpta kullarını deneyim

Bir mum gibi eriyipte söneyim

Bu divane akılsız baş zay benim

Aşık idris daha neler görürüm

Yalan çıktım erim erim eririm

Bu kültüre sanki hizmet veririm

Yaşım atmış ama fikrim toy benim