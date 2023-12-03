Şakir beyin himmetine sarıldım
Anlatayım dertlerimi duy benim
Yok dedide Bilal beye kırıldım
Yanlış adam cahilliğme  say benim

Sen zenginsin bilmen garip halimi
Yazmadan cızmadan çektim elimi
 Kimlere sunayım arzu halimi
Emek verdim kara günler vay benim

Müdürünle sana haber aşırdım
Anıl matbasında girdim şaşırdım
Mazot parasını elden deşirdim
Ne çileli başım varmış oy benim

Olmaz dede hiç gitmeden döneyim
Sınayıpta kullarını deneyim
Bir mum gibi eriyipte söneyim
Bu divane akılsız baş zay benim 

Aşık idris daha neler görürüm
Yalan çıktım erim erim eririm
Bu kültüre sanki hizmet veririm
Yaşım atmış ama fikrim toy benim