Tatlı dil güler yüz mutluluk kalmaz

Hoşgörü sevginin bittiği yerde

Huzurlu güvenli yaşamak olmaz

Haksızın haklıya çattığı yerde

Bütün kötülükler cahilden gelir

Dertler paylaşılmaz dostluklar ölür

Büyük kıymetini kim anlar bilir

Babayı kapıya attığı yerde

Kara taşa tohum ekersen bitmez

Güneş doğmayınca meyveler yetmez

İnsanın kilosu on para etmez

Değersiz bir pula sattığı yerde

Kanaatsiz olan mala doyar mı?

Yanlış hanım kocasına uyar mı?

Evlat babasına saygı duyar mı?

Aşına zehiri kattığı yerde

Sevgiyi aşlarsa atalarımız

Nöbetçisiz durur kıtalarımız

Nasıl af edilir hatalarımız

Kubaran horuzun öttüğü yerde

Kalp kırıp incitmek her canı üzer

Okumamış insan cahille gezer

Fırsatını bulan zayıfı ezer

Büyükler küçüğü yuttuğu yerde

Âşık İdris bitmez nefretler kinler

Doktorlar elinde hastalar inler

Yanlışı doğruyu kim anlar dinler

Cahil cumaranın gittiği yerde