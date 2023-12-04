Tatlı dil güler yüz mutluluk kalmaz
Hoşgörü sevginin bittiği yerde
Huzurlu güvenli yaşamak olmaz
Haksızın haklıya çattığı yerde
Bütün kötülükler cahilden gelir
Dertler paylaşılmaz dostluklar ölür
Büyük kıymetini kim anlar bilir
Babayı kapıya attığı yerde
Kara taşa tohum ekersen bitmez
Güneş doğmayınca meyveler yetmez
İnsanın kilosu on para etmez
Değersiz bir pula sattığı yerde
Kanaatsiz olan mala doyar mı?
Yanlış hanım kocasına uyar mı?
Evlat babasına saygı duyar mı?
Aşına zehiri kattığı yerde
Sevgiyi aşlarsa atalarımız
Nöbetçisiz durur kıtalarımız
Nasıl af edilir hatalarımız
Kubaran horuzun öttüğü yerde
Kalp kırıp incitmek her canı üzer
Okumamış insan cahille gezer
Fırsatını bulan zayıfı ezer
Büyükler küçüğü yuttuğu yerde
Âşık İdris bitmez nefretler kinler
Doktorlar elinde hastalar inler
Yanlışı doğruyu kim anlar dinler
Cahil cumaranın gittiği yerde