Tatlı dil güler yüz mutluluk kalmaz
Hoşgörü sevginin bittiği yerde
Huzurlu güvenli yaşamak olmaz
Haksızın haklıya çattığı yerde

Bütün kötülükler cahilden gelir
Dertler paylaşılmaz dostluklar ölür
Büyük kıymetini kim anlar bilir
Babayı kapıya attığı yerde

Kara taşa tohum ekersen bitmez
Güneş doğmayınca meyveler yetmez
İnsanın kilosu on para etmez
Değersiz bir pula sattığı yerde

Kanaatsiz olan mala doyar mı?
Yanlış hanım kocasına uyar mı?
Evlat babasına saygı duyar mı?
Aşına zehiri kattığı yerde

Sevgiyi aşlarsa atalarımız
Nöbetçisiz durur kıtalarımız
Nasıl af edilir hatalarımız
Kubaran horuzun öttüğü yerde

Kalp kırıp incitmek her canı üzer
Okumamış insan cahille gezer
Fırsatını bulan zayıfı ezer
Büyükler küçüğü yuttuğu yerde

Âşık İdris bitmez nefretler kinler
Doktorlar elinde hastalar inler
Yanlışı doğruyu kim anlar dinler
Cahil cumaranın gittiği yerde