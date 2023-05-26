KÜN’den yapılan yazılı açıklamaya göre, KÜN Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, geçen yıl ilki düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nın 6 Şubat'ta yaşanan deprem nedeniyle bu yıl kısıtlı icra edildiğini belirtti.

Gastronomi turizminin Kapadokya'ya katkı sunduğunu kaydeden Becel, "Bu haftanın, Türk mutfağının marka değerinin artmasına hizmet sunacağına inanıyorum. Kapadokya'nın gastronomiyle ilişkisini arttırmak için kadın kooperatiflerinin niceliklerinin artırılması için uğraş veriliyor." dedi.

KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar da üniversitede gastronomi alanında yapılan çalışmaları ve izlenilen yol haritasını anlattı. AA