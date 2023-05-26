Yozgat Valiliği yetkililerince yapılan açıklamada T.C. kimlik kartı talepleri için nüfus müdürlüklerinin açık olacağı duyuruldu.

Pazar günü yapılacak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri nedeniyle nüfus müdürlüklerinde düzenlemeye gidildi.

Oy kullanacak vatandaşların T.C. Kimlik Kartı talepleri için Cumartesi ve Pazar günleri müdürlükler açık kalacak.

Yozgat Valiliği yetkilileri tarafından konuya dair paylaşılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı nedeniyle kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkartmak isteyen vatandaşlarımız için 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz ile Merkez ve İlçe Müdürlüklerimiz açık bulundurulacaktır” ifadeleri yer aldı. Melike Aslı Arslan