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Konya’nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşarak karşı şeritteki otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Seydişehir Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim O. (42) yönetimindeki 42 AAR 132 plakalı otomobil, iddiaya göre direksiyonun kilitlenmesi sonucu kontrolden çıkarak kazı çalışmaları yapılan refüjü aştı. Karşı şeride geçen otomobil, Özgür Y.’nin (36) kullandığı 42 ZU 253 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan Keziban Y., (33), K.Y. (11), N.A.O., (17) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.