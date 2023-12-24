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Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz’ın şehadet haberi, Çorum’da yaşayan ailesine verildi.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçe nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz (23) şehit oldu. Çorum’da yaşayan ailesinin evine gelen Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve askeri yetkililer, baba Ramazan Yılmaz’a oğlunun şehadet haberini verdi. Yılmaz ailesinin yakınları ve mahalle sakinlerinin önünde toplandıkları şehidin evine ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehit Yılmaz’ın cenazesi, 24 Aralık pazar günü memleketi Kırıkkale’den kaldırılacak.