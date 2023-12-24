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Yeni yıla sayılı günler kala, Türkiye'deki araç sahiplerini bekleyen bir haber gündemi sarsıcı bir şekilde ele geçirdi. Gelecek yılda köprü ve otoyol ücretlerine yüzde 50'yi aşan bir zam planlanıyor. Bu gelişme, özellikle ek Motorlu Taşıtlar Vergisi artışının etkisiyle araç sahiplerinin tepkisini çekiyor.

Yaklaşan zamların temel nedeni, döviz kurlarındaki yükseliş ve ülkedeki genel enflasyonun etkisi altında köprü ve otoyol ücretlerine yansıyor. Özellikle geçtiğimiz aylarda gerçekleşen köprü ücretlerine yapılan zam, araç sahiplerini daha da sıkıntılı bir duruma sokmuştu. Örneğin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'nin tek yönlü geçiş ücreti 8 lira 50 kuruş olarak açıklanmıştı.

Araç sahipleri, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi artışı ve şimdi de köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak olan bu yüzde 50'yi aşan zamla karşı karşıya kalmaktan endişeli. Kamuoyunda, bu zamların günlük yaşamı olumsuz etkileyeceği ve ekonomik sıkıntıları artıracağı yönünde yoğun bir tepki gözlemleniyor.