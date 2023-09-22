İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Millet Bulvarı'ndaki Rektörlük Kavşağı'nda bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araç ve otomobile çarpması, Hurdalık Kavşağı'ndaki kazalarda ise kamyonun otomobile, başka bir otomobilin de kamyonete çarpması yer alıyor.

Bahçelievler Mahallesi Ahılı Kavşağı'nda hafif ticari araçla otomobilin, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda iki otomobilin, Başpınar Kavşağı'nda ise hafif ticari araçla otomobilin çarpışması da görüntülere yansıdı. (AA)