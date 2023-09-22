Türkiye İstatistik Kurumu Yozgat’ta Ağustos ayı itibariyle toplam taşıt sayısı 117 bin 620 olduğunu açıkladı.

TÜİK’ten yapılan açıklamada,” Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,5'ini motosiklet, yüzde 38,1'ini otomobil, yüzde 10,2'sini kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 54,9, otobüste yüzde 41,6, kamyonette yüzde 10,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 9,1, motosiklette yüzde 7,8 artarken traktörde yüzde 14,7, kamyonda yüzde 7,8 ve otomobilde yüzde 6,5 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 110,6 ARTTI

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 188,8, motosiklette yüzde 165,9, kamyonette yüzde 93,0, otomobilde yüzde 86,2, otobüste yüzde 32,7, traktörde yüzde 30,6 artarken kamyonda yüzde 7,2 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 0,9 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI AĞUSTOS AYI SONU İTİBARIYLA 27 MİLYON 987 BİN 472 OLDU

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,2'sini otomobil, yüzde 17,0'ını motosiklet, yüzde 15,8'ini kamyonet, yüzde 7,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

AĞUSTOS AYINDA 893 BİN 913 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ağustos ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 61,7'sini otomobil, yüzde 16,1'ini motosiklet, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

AĞUSTOS AYINDA 89 BİN 694 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,1'i Fiat, yüzde 8,9'u Renault, yüzde 7,2'si Volkswagen, yüzde 7,1'i Opel, yüzde 6,9'u Peugeot, yüzde 6,4'ü Chery, yüzde 5,7'si Dacia, yüzde 4,1'i Hyundai, yüzde 4,1'i Citroen, yüzde 3,8'i Mercedes-Benz, yüzde 3,3'ü Ford, yüzde 3,2'si Skoda, yüzde 3,2'si Toyota, yüzde 2,6'sı Audi, yüzde 2,3'ü BMW, yüzde 2,0'ı Kia, yüzde 1,8'i MG, yüzde 1,6'sı Nissan, yüzde 1,3'ü Volvo, yüzde 1,2'si Honda ve yüzde 11,3'ü diğer markalardan oluştu.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE 1 MİLYON 525 BİN 213 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 89,5 artarak 1 milyon 525 bin 213 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 18,2 azalarak 20 bin 33 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında1 milyon 505 bin 180 adet artış gerçekleşti.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 67,0'I BENZİN YAKITLIDIR

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 620 bin 472 adet otomobilin yüzde 67,0'ı benzinli, yüzde 18,5'i dizel, yüzde 8,8'i hibrit, yüzde 4,3'ü elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'lidir. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 892 bin 825 adet otomobilin ise yüzde 36,1'i dizel, yüzde 33,9'u LPG'li, yüzde 28,1'i benzinli, yüzde 1,3'ü hibrit ve yüzde 0,3'ü elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 620 bin 472 adet otomobilin yüzde 34,8'i 1300 ve altı, yüzde 23,9'u 1401-1500, yüzde 19,8'i 1301-1400, yüzde 10,3'ü 1501-1600, yüzde 6,1'i 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 620 bin 472 adet otomobilin yüzde 34,5'i gri, yüzde 28,4'ü beyaz, yüzde 12,3'ü mavi, yüzde 10,7'si siyah, yüzde 7,5'i kırmızı, yüzde 2,9'u yeşil, yüzde 2,3'ü turuncu, yüzde 0,6'sı sarı ve yüzde 0,5'i kahverengi renklidir. (Alpaslan Demir)