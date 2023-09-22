Türk tarihi, binlerce yıl öncesine dayanan bir zenginliğe sahiptir ve bu tarihi miras, çeşitli uygarlıkların izleriyle doludur. Türkiye adının kökeni hala birçok kişi için merak konusu oldu. Türkiye'nin ismi ve bu ismin nasıl ortaya çıktığı, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından aydınlatıldı.

TÜRKİYE İSMİ VE İLGİNÇ KÖKENİ

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye isminin kaynağına dair şaşırtıcı bir açıklama getirdi. İlber Ortaylı'ya göre, Türkiye ismi ilk olarak İtalyanlar tarafından kullanılmıştır. İtalyanlar, özellikle Cenovalılar ve Venedikliler, coğrafya konusundaki bilgileriyle tanınan insanlardır ve bu ismi dünyaya tanıtmışlardır.

Ortaylı'ya göre, Türkiye ismi dünyanın en bilgili insanları tarafından verilmiştir ve bu ismin kökeni oldukça ilginçtir. Bu açıklama, Türkiye isminin tarih içindeki yolculuğunu daha da meraklı kılıyor.

TÜRK İSMİ VE ANAYASA

Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuşmasında ayrıca yeni anayasa tasarısında "Türk" isminin korunması gerektiğine vurgu yaptı. Türk isminin Türk milletinin kimliği ve tarihi ile özdeşleştiğini belirterek, bu ismin önemini vurguladı. (Haber Merkezi)