Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda H.D, E.Ç, M.Y. ve E.T’yi gözaltına aldı.

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Zanlılara ait 3 adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi şüphelilerden M.Y. ve E.T. hakimlikçe tutuklandı, H.D. ve E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA