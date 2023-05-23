Eflatun, “insanın kendini fethetmesi en güzel zaferdir” diyor.

Yakın çevremde duyduğum ve gördüklerim üzerine yazmak beni sessizliğimden çıkarıp birinin sesi olmak için teşvik ediyor. Her gün birlikte olduğumuz insanlarla güven bağı oluşturmak, sağlıklı ikili ilişkiler kurmak sosyal hayatımız için oldukça önemli çünkü. Bunun yanında ilk sırada yer alan yetkinliklerine, kendine ve yeteneklerine güvenmek konusuna dikkat çekelim.

Aile ile geçmişten gelen iletişimsizliğin yanı sıra çocukluk çağında yaşanılan travmaların da kişilerin yakın gelecekte yaşayacağı problemlerin inşası olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Yaşamın ilk anlarından itibaren güven duygusunu öğrenmeye başlıyoruz. Ailemizden, büyüklerimizden sevgi, saygı ve kabul görmek isterken çocuk çağlarda boyumuzu aşıyoruz. Bu durumda yaşanılan olumsuz durumlar çocukta en başta çevresindekileri güvensiz olarak bir değerlendirmeye itiyor. Eleştirilen, yerilen, aile bağları ile (özellikle anne ve baba) sorunu olan çocukların yetişkinliğe adım atarken kendine güveni olmayan bir karaktere dönüşüveriyor. Diğer insanlara güvenmekte zorluk yaşayan her çocuk zaman geçtikçe özgüvensiz bir yetişkin olarak karşımıza çıkıyor.

Travmalarımız yaşamımızın her noktasında karşımızdaki insanın güvenilir olup olmadığına dair inançlarımıza da yansıyor. Doğru şekilde kurulamayan iletişim ile zamanla güven sorunlarının temeli olan benliğine karşı yaşadığın güvensizliği ortaya çıkarıyor.

Bazı insanların iyi olanı görme gibi bir eksikliği vardır. İyi olanı bile eleştirebilirler. Buradaki en büyük sorun aslında kendine uzakken, seni eleştirecek insanlara karşı fazla yakın hissetmen. Tüm tanımları aynı yerde birleştirince karşımıza çıkan en önemli detay bireyin kendi gücüne olan inançsızlığı oluyor. Kimin ne dediği, ne düşündüğü inanın önemli değil. Eleştirilere tahammül göstermek, başarısızlıktan korkmamak, başkalarının onay ve beğenisine ihtiyaç duymamak, daha iyisi olacağına inanmak ya da olduğun kişiyken mutlu olmak.. Tüm mesele bu.

Bunu başardığın an zafer çanlarını harekete geçirin, özgüveninizin, mutluluğunuzun tadını çıkarın.

İnsan ne kadar kendi zaferini kazanır, kendine ne kadar çok inanırsa, adımlarında başarıyı yakalayacaktır. Ne demiş David J. Schwartz; “Kendinize inanın, güzel şeyler olmaya başlar.”

Önce kendimiz için bilge olmalıyız

Kendi doğrularımız, kendi kararlarımız, kendi fikirlerimiz ve elbette geleceğimiz için.

Bir de bütün mesele ne biliyor musunuz?

Ne olursa olsun değiştiremeyeceğimiz koşulları olduğu gibi kabul etmek. İçsel kaynaklarımızın farkına varıp zayıf ve güçlü olduğumuz yanlarımızın ayırtına varabilmek.. Değiştirebileceğimiz koşulları değiştirebilecek cesareti gösterip var olan koşula meydan okumak.

Bu bilinç bizi bilgeliğe ulaştıracaktır.