Tevellüt elli bir yaşım altmış üç
Zor geçecek kalan yıl bundan sonra 
Dert girdi gönlüme çıkarması güç
Arada dermanı bul bundan sonra 

Kurumadı gitti yaşı gözümün
Biri biter biri başlar sızımın 
Bu sıralar tadı kaçtı ağzımın 
Zehir olur bana bal bundan sonra

İyi günler gitti gelmiyor geri
Gönül hoşluğuymuş dünyanın varı
Yükledim sırtıma gamı kederi
Dayanmaz bu yüke bel bundan sonra 

Gün günü artıyor çoğalıyor bak
Sakalımda beyaz saçlarımda ak
Cahilin sözleri sanki sivri ok
Gönlümü yaralar dil bundan sonra 

Kimi zor yürüyor eli asalı 
Kimi gamlı gezer kimi tasalı
Dünya handır insan yolcu misali 
Gelen gider böyle bil bundan sonra

Hayat bazen kolay bazen zorlaşır
Şükür olmadı mı yürek darlaşır
Gerçeği görmezse o göz körleşir
Baksa neye yarar kul bundan sonra 

Dalda hayat bulur yeşerir yaprak 
Tamamlar ömrünü daldan koparak 
Kollarını açmış bekliyor toprak 
Gücün yeter ise kal bundan sonra

Servetin çoğaldı dünyayı tuttun
Zararı görmedin hepten kar ettin
Kanaat kayboldu şükrü unuttun 
Bir fayda sağlamaz mal bundan sonra 

Ali Veli Ahmet Mehmet Hasana
O sıra bir günde gelecek sana 
İdris dünya baki değil insana
Aklını başına al bundan sonra 