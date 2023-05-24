Tevellüt elli bir yaşım altmış üç
Zor geçecek kalan yıl bundan sonra
Dert girdi gönlüme çıkarması güç
Arada dermanı bul bundan sonra
Kurumadı gitti yaşı gözümün
Biri biter biri başlar sızımın
Bu sıralar tadı kaçtı ağzımın
Zehir olur bana bal bundan sonra
İyi günler gitti gelmiyor geri
Gönül hoşluğuymuş dünyanın varı
Yükledim sırtıma gamı kederi
Dayanmaz bu yüke bel bundan sonra
Gün günü artıyor çoğalıyor bak
Sakalımda beyaz saçlarımda ak
Cahilin sözleri sanki sivri ok
Gönlümü yaralar dil bundan sonra
Kimi zor yürüyor eli asalı
Kimi gamlı gezer kimi tasalı
Dünya handır insan yolcu misali
Gelen gider böyle bil bundan sonra
Hayat bazen kolay bazen zorlaşır
Şükür olmadı mı yürek darlaşır
Gerçeği görmezse o göz körleşir
Baksa neye yarar kul bundan sonra
Dalda hayat bulur yeşerir yaprak
Tamamlar ömrünü daldan koparak
Kollarını açmış bekliyor toprak
Gücün yeter ise kal bundan sonra
Servetin çoğaldı dünyayı tuttun
Zararı görmedin hepten kar ettin
Kanaat kayboldu şükrü unuttun
Bir fayda sağlamaz mal bundan sonra
Ali Veli Ahmet Mehmet Hasana
O sıra bir günde gelecek sana
İdris dünya baki değil insana
Aklını başına al bundan sonra