Tevellüt elli bir yaşım altmış üç

Zor geçecek kalan yıl bundan sonra

Dert girdi gönlüme çıkarması güç

Arada dermanı bul bundan sonra

Kurumadı gitti yaşı gözümün

Biri biter biri başlar sızımın

Bu sıralar tadı kaçtı ağzımın

Zehir olur bana bal bundan sonra

İyi günler gitti gelmiyor geri

Gönül hoşluğuymuş dünyanın varı

Yükledim sırtıma gamı kederi

Dayanmaz bu yüke bel bundan sonra

Gün günü artıyor çoğalıyor bak

Sakalımda beyaz saçlarımda ak

Cahilin sözleri sanki sivri ok

Gönlümü yaralar dil bundan sonra

Kimi zor yürüyor eli asalı

Kimi gamlı gezer kimi tasalı

Dünya handır insan yolcu misali

Gelen gider böyle bil bundan sonra

Hayat bazen kolay bazen zorlaşır

Şükür olmadı mı yürek darlaşır

Gerçeği görmezse o göz körleşir

Baksa neye yarar kul bundan sonra

Dalda hayat bulur yeşerir yaprak

Tamamlar ömrünü daldan koparak

Kollarını açmış bekliyor toprak

Gücün yeter ise kal bundan sonra

Servetin çoğaldı dünyayı tuttun

Zararı görmedin hepten kar ettin

Kanaat kayboldu şükrü unuttun

Bir fayda sağlamaz mal bundan sonra

Ali Veli Ahmet Mehmet Hasana

O sıra bir günde gelecek sana

İdris dünya baki değil insana

Aklını başına al bundan sonra