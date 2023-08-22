Sivas’tan İstanbul’a giden yolcu otobüsünün Sorgun ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi ise yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Adem Tatlısu’nun oğlu İsa Tatlısu kazaya ilişkin konuştu.

İsa Tatlısu, babasının kalp rahatsızlığı olmadığını fakat son zamanlarda 3 defa BioNTech aşısı olduğunu ve aşı nedeniyle kalp krizi geçirmiş olabileceğini kaydetti.

Sürücünün oğlu Tatlısu, resmi kaynakların otobüsün sahibine sürücünün kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini söylediklerini ifade ederek, “Resmi kaynaklar otobüs sahibine kalp krizinden dolayı vefat ettiğini, araç kaza yapmadan önce vefat ettiğini söyledi. Yıllardır otobüs kullanıyordu. Emekliydi. Tecrübeli bir sürücüydü. Fakat son zamanlarda işte 3 defa BioNTech aşısı oldu. Biz son zamanlarda duyduğumuz kalp krizini tetiklediği için biz de ondan şüphelendik. Kalple ilgili bir sıkıntısı yokken bir anda kalp krizi geçirmesi şüpheli. Şeker ve tansiyonu vardı. Biz görüntüleri izlemedik ama otobüs sahibi görüntüleri izlemiş. Kaza olmadan önce kalbini tutup kafasının düştüğünü, ondan sonra kazanın olduğunu söylüyor” dedi. İHA