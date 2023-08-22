TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanları merhum Sayın Hayrettin Karaca ve merhum Ali Nihat Gökyiğit’in anılmasıyla başlayan toplantıya İl Temsilcileri, İlçe ve Mahalle Sorumluları, Genç TEMA Başkanları, genel merkez çalışanları ile TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan yaklaşık 400 kişi katıldı.

16-19 Ağustos tarihleri arasında yapılan toplantıda Yozgat İl Temsilcisi Yardımcısı Ali Ersever ve Merkez İlçe Sorumlusu Yardımcısı Alperen Yüce temsil etti.

Özyeğin Üniversitesi’nde yapılan Saha Koordinasyon Toplantısı TEMA Vakfı Genel Müdürü Başak Yalvaç Özçağdaş'ın "Geçmiş ve Gelecek Yıla Bakış’ söyleşisiyle başladı.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç’ın “TEMA Vakfı Stratejik Hedefleri” sunumu ile toplantıya devam edildi. Toplantı; yerel panayır, proje panayırı, panel, çeşitli atölye çalışmaları ve genel değerlendirmeyle sona erdi.

16 Ağustos Çarşamba akşamı organize edilen yerel panayırda Ali Ersever ile Alperen Yüce, Yozgat Belediyesi’nin katkılarıyla oluşturulan stantta Yozgat’ı tanıttılar. Yoğun ilginin olduğu Yozgat standında 81 ilden gelen doğa gönüllülerine materyaller, broşürler, afişlerle Yozgat’ı tanıttılar. Ayrıca standı ziyaret eden kişilere yerel ürünlerimizden; Cehrilik Lalesi Kolonyası, Akdağmadeni Kolonyası, kavurga ve meşhur Akdağmadeni Salebinin tanıtımı ve tadımı yapıldı.

Yerel Panayır ile ilgili konuşan İl Temsilcisi Yardımcısı Ali Ersever "400’e yakın doğa sevdalısı Yozgat standını ziyaret etti. Gelen kişilere Yozgat’ı anlattık. Akdağmadeni Salebi ikram ettik. Yozgat’ta yetişen çiçeklerden elde edilen Akdağmadeni kolonyası ve Cehrilik lalesinden elde edilen kolonya ikramı el üstünde tutuldu ve yayılan bozkır kokusu tüm Marmarayı kuşattı” dedi.

3 Haziran 2023 Cumartesi günü Akdağmadeni’nde yapılan Doğa Şenlikleri projesi TEMA Sürdürülebilir En İyi Proje ödülüne layık görüldü. Bir yıl boyunca 81 ilde uygulanan projeler arasından 1’inci seçilen projenin ödülünü Ali Ersever ile Alperen Yüce beraber aldı.

Çevre farkındalık etkinliklerini Yozgat’ta hayata geçirmekten onur duyduğunu aktaran TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman yaptığı açıklamada, “1 yıllık çalışmaların değerlendirildiği kıymetli bir toplantı olduğuna vurgu yaparak “Saha Koordinasyon Toplantısında ilimizde yaptığımız çalışmaları değerlendirme fırsatı buluyoruz. Ayrıca farklı illerde uygulanan örnek projeleri de değerlendirerek daha özgün neler yapabiliriz bunun üzerinde tartışıyoruz. Böyle bir toplantıda ilimizi temsil etmek ve diğer katılımcılara Yozgat’ı anlatmak bizim için çok önemli. Geçen yıl Yozgat’ta doğa odağında birçok çalışma yaptık. Sürdürülebilir en iyi proje kategorisinde Doğa Şenlikleri projemizin elde ettiği başarı bizleri mutlu etti. Doğa Şenlikleri projesi dışında da birçok projeyi hayata geçirdik. Doğada el işçiliği, eğitim gönüllüleri, oyun atölyesi bunlardan bazıları. Yeni dönemde yeni projelerle çalışmalarına devam edeceğiz. Yarınlar için yeşili ve umudu yeşertmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi