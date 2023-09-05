Kaza; Kırıkkale-Çorum D200 kara yolunun 16’ıncı kilometresinde meydana geldi. Abdullah Halid Mücahit’in kullandığı 58 DS 599 plakalı otomobil, park halindeki L.Ö. idaresindeki 71 FA 813 plakalı tırın arkadan çarptı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, 33 yaşındaki sürücü Mücahit’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücünün eşi M.K.M. ise ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Belediye Meclis Üyesi Abdullah Halid Mücahit’in cenazesi memleketi Sivas’a getirildi. 33 yaşındaki Abdullah Halid Mücahit Sivas’ta son yolculuğuna uğurlandı. Mücahit’in cenaze namazı Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan Ayyıldız Cami’de kılındı. Cenaze namazına Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ak Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve çok sayıda seveni katıldı. Mücahit’in naaşı kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Aile Mezarlığına defnedildi.İHA