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Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve 8 yaşındaki kızı son yolculuklarına uğurlandı.

Mihalıççık İlçesi Karageyikli Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Mustafa Yücel idaresindeki 26 UC 793 plakalı kamyonet, yol genişletme çalışması yapan ekskavatöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, daha önce dana diliyle tehdit etme konusuyla medyada geniş yer bulan 40 yaşındaki Mustafa Yücel ve 8 yaşındaki kızı Nisa Yücel hayatını kaybetti. Araçta bulunan anne Firdevs Yücel ile diğer kızları Sena Yücel ise yaralandı.

Hayatlarını kaybeden Mustafa Yücel ile 8 yaşındaki kızı Nisa Yücel, otopsi işlemlerinin ardından son yolculuklarına uğurlandı. Odunpazarı İlçesi Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Yenidoğan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından baba ve kızının cenazeleri Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Kazada yaralanan anne Firdevs Yücel, tedavisinin ardından vücudundaki sargılarla eşinin ve kızının cenaze törenine katıldı.