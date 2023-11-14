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Bahar Candan 17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul'da doğdu. Nihal Candan'ın kardeşi olan Bahar Candan, Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızıdır. Lisans eğitimine hukuk bölümünde devam eden Bahar Candan, kendisini de ünlü yapan bir televizyon programı ile tanındı.

Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 tarihinde Mersin'de doğdu. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Nihal Candan, Bu Tarz Benim yarışmasıyla geniş kitlelere tanındı. Ablası Bahar Candan ile birlikte sosyal medyanın önemli isimlerinden biri haline geldi.

Bir stil yarışması ile tanınan Bahar Candan ve Nihal Candan, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip. Bahar Candan'ın Instagram hesabı 536 bin takipçiyle dolup taşarken, ablası Nihal Candan'ın takipçi sayısı ise 911 bin.