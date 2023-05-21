Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın desteği ve 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ile Garnizon Komutanlığı iş birliğinde sergilenen uçağın uzunluğu 7,40 metre, kanat açıklığı 10,58 metre, yüksekliği ise 2,85 metre.

Polonya lisansı ile Kayseri Tayyare Fabrikası'nda üretilen tek kişilik uçak, tek motorlu (Gnome-Rhone), motoru burun kısmında, pervaneli ve üstten tek kanatlı "av" uçağı olarak görev yaptı.

Üç adet makineli tüfek yuvası bulunan uçağın rudder kısmında kırmızı zemin üzerine beyaz renkle yapılmış ay ve yıldızın yer aldığı Türk bayrağı motifi bulunuyor.

Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi'nden getirilen uçağı inceleyen vatandaşlar önünde fotoğraf çektiriyor. AA