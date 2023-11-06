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Lezzeti ile en çok tercih edilen mantarlar arasında yer alan Kanlıca mantarı Samsun’da vatandaşlar tarafından doğadan toplanıyor. Kilosu 60 ile 100 TL arasında değişen mantar yoğun ilgi görüyor.

Samsun’un Alaçam ilçesi Kızlan Mahallesi’nde doğadan toplanan mantarlar kırsalda 60 ile 80 TL arasında, Bafra ilçe merkezinde ise 100 TL’den satışa sunuluyor. Közlemesi ve kavurması yapılan mantarlar doğadan zorlukla toplanıyor. Mantar toplayan vatandaşlar, yağışların az olmasında dolayı az mantar çıktığını, kimi mantarların kurtlandığını fakat bunlara rağmen ormana mantar toplamaya gittiklerine değdiğini söyledi.