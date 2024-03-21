Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı olarak seçilen Kadir Özkaya, Türkiye'nin Tarsus ilçesinde 1963 yılında doğmuştur. Bandırma Ortaokulu'nun ardından Tapu Kadastro Meslek Lisesi'nden mezun olan Özkaya, 1985 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur.

Meslek hayatına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde memur olarak başlayan Özkaya, daha sonra Tarım Kredi Kooperatifleri'nde kontrolörlük görevlerinde bulunmuştur. İdari yargı hâkimlik stajını tamamlayarak 1993 yılında Danıştay tetkik hâkimliğine atanmıştır. Kasım 2004'e kadar bu görevini sürdüren Özkaya, 21 Ekim 2005 tarihinde Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atanmıştır. 2011 yılında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine seçilen ve 2014 yılında Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Özkaya, 22 Aralık 2014 tarihinde göreve başlamıştır.

Kadir Özkaya'nın akademik çalışmaları da bulunmaktadır. 2002 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı'nı tamamlayan Özkaya, tezi olan "Yerel Yönetimlerinin Seçilmiş Organlarının Organlık Niteliklerini Yitirmeleri" konusunda uzmanlaşmıştır. Ayrıca, "Açıklamalı İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu" ve "Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri ve Muhtarların Soruşturulmaları, Yargılanmaları ve Düşürülmeleri" isimli iki ortak çalışma kitabının da yazarıdır.

Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından 12 Mart 2020 ve 5 Mart 2024 tarihlerinde iki kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. Bugün itibarıyla Türkiye'nin en üst yargı organı olan Anayasa Mahkemesi'nin başkanlık koltuğunda görev yapmaktadır.