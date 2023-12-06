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Eskişehir’de apartmanlara girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen kadınların önüne geçilemiyor.

Şehir merkezinde bir çok kez hırsızlık olaylarına karışan kadınlar, defalarca güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Ancak yüzlerini kapatan kadınlar hırsızlık olaylarına karışmaya yada apartmanlara girerek dairelere girmeye çalışmaya devam ediyor. Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde gelen hırsızlık olayında, kimliği tespit edilemeyen 2 kadın, yüzlerini başörtü ve tıbbı maske ile gizleyerek bir apartmana girdi. Güvenlik kameralarına aldırış etmeden apartmana giren ve bir daireden 300 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kadınlar, olayın ardından kayıplara karıştı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olayla ilgili çalışma başlatılmıştı. Aynı bölgede benzer kadınları gören vatandaşlar ise duruma isyan etti. Yaşanan hırsızlık olaylarından dolayı tedirgin olduğunu belirten mahalleli, yetkililerden yardım istedi.