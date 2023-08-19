Düzenlenen operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “Son 60 günde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında bin 309 operasyon gerçekleşti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızca, Tütün Mamulleri Kaçakçılığı kapsamında, bin 025 operasyon düzenlendi. 25 şahıs tutuklandı. Alkollü İçki Kaçakçılığı kapsamında, 284 operasyon düzenlendi. 7 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda: 585 bin 029 paket sigara, 88 bin 212 elektronik sigara, 52 Ton 37 kilogram tütün, 94 bin 076 adet puro, 34 bin 789 şişe içki, 97 bin 025 litre içki, 192 milyon 079 bin makaron ile 56 milyon 696 bin 807 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Kaçakçılık ve Organize suçlara geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz aralıksız devam edecek” ifadelerine yer verdi. Haber Merkezi