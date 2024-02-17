Kocaeli'nin incisi Başiskele'de kaç Yozgatlı yaşamaktadır? Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yayınlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'na göre, 2023 yılında Kocaeli'nin nüfusu 2 milyon 102 bin 907'ye ulaşmıştır. Bu büyümenin önemli bir parçası olan Başiskele, kozmopolit yapısıyla dikkat çekmektedir.

Başiskele, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşları barındıran bir ilçedir. 2023 yılında Başiskele'nin nüfusu bir önceki yıla göre binde 38,91 oranında artarak 121 bin 287'ye yükselmiştir. İlçede doğanlar çoğunluk oluştursa da, Trabzon, Sakarya, Erzurum, Ordu, Rize, İstanbul ve Artvin gibi birçok ilimizden gelen vatandaşlar da bulunmaktadır.

Başiskele'de yaşayan Yozgatlıların sayısı ise 827'dir. Bu rakam, Başiskele'nin sadece Karadenizli değil, aynı zamanda Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden gelen insanların tercih ettiği bir yaşam alanı olduğunu göstermektedir. İlçenin çok kültürlü yapısı, farklı kültürel arka planlardan gelen insanların bir arada uyum içinde yaşadığı bir örnek sunmaktadır.

Başiskele'nin kozmopolit yapısı, ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına zenginlik katmaktadır. Farklı kültürel etkinlikler, festivaller ve topluluklar, ilçenin dinamik yapısını güçlendirmektedir. Kocaeli ve Başiskele, göç alımıyla birlikte gelen çok kültürlülüğü, sosyal uyum ve zenginlik olarak değerlendirebilen nadir yerlerden biridir.

İşte Başiskele'de yaşayanların illere göre dağılımı:

Adana: 532

Adıyaman: 385

Afyonkarahisar: 594

Ağrı: 1404

Aksaray: 266

Amasya: 486

Ankara: 981

Antalya: 180

Ardahan: 586

Artvin: 2283

Aydın: 217

Balıkesir: 594

Bartın: 239

Batman: 209

Bayburt: 733

Bilecik: 479

Bingöl: 313

Bitlis: 475

Bolu: 815

Burdur: 99

Bursa: 1079

Çanakkale: 316

Çankırı: 603

Çorum: 728

Denizli: 289

Diyarbakır: 834

Düzce: 1196

Edirne: 256

Elazığ: 494

Erzincan: 849

Erzurum: 3664

Eskişehir: 689

Gaziantep: 474

Giresun: 1367

Gümüşhane: 1359

Hakkari: 108

Hatay: 631

Iğdır: 226

Isparta: 284

İstanbul: 2374

İzmir: 398

Kahramanmaraş: 583

Karabük: 363

Karaman: 125

Kars: 1692

Kastamonu: 838

Kayseri: 565

Kilis: 95

Kırıkkale: 393

Kırklareli: 290

Kırşehir: 431

Kocaeli: 47322

Konya: 849

Kütahya: 331

Malatya: 1216

Manisa: 328

Mardin: 529

Mersin: 402

Muğla: 109

Muş: 765

Nevşehir: 449

Niğde: 723

Ordu: 3462

Osmaniye: 215

Rize: 2591

Sakarya: 4474

Samsun: 1560

Şanlıurfa: 636

Siirt: 440

Sinop: 501

Şırnak: 57

Sivas: 1318

Tekirdağ: 271

Tokat: 1037

Trabzon: 7782

Tunceli: 121

Uşak: 229

Van: 1825

Yalova: 313

Yozgat: 827

Zonguldak: 871