Kocaeli'nin incisi Başiskele'de kaç Yozgatlı yaşamaktadır? Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yayınlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'na göre, 2023 yılında Kocaeli'nin nüfusu 2 milyon 102 bin 907'ye ulaşmıştır. Bu büyümenin önemli bir parçası olan Başiskele, kozmopolit yapısıyla dikkat çekmektedir.
Başiskele, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşları barındıran bir ilçedir. 2023 yılında Başiskele'nin nüfusu bir önceki yıla göre binde 38,91 oranında artarak 121 bin 287'ye yükselmiştir. İlçede doğanlar çoğunluk oluştursa da, Trabzon, Sakarya, Erzurum, Ordu, Rize, İstanbul ve Artvin gibi birçok ilimizden gelen vatandaşlar da bulunmaktadır.
Başiskele'de yaşayan Yozgatlıların sayısı ise 827'dir. Bu rakam, Başiskele'nin sadece Karadenizli değil, aynı zamanda Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden gelen insanların tercih ettiği bir yaşam alanı olduğunu göstermektedir. İlçenin çok kültürlü yapısı, farklı kültürel arka planlardan gelen insanların bir arada uyum içinde yaşadığı bir örnek sunmaktadır.
Başiskele'nin kozmopolit yapısı, ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına zenginlik katmaktadır. Farklı kültürel etkinlikler, festivaller ve topluluklar, ilçenin dinamik yapısını güçlendirmektedir. Kocaeli ve Başiskele, göç alımıyla birlikte gelen çok kültürlülüğü, sosyal uyum ve zenginlik olarak değerlendirebilen nadir yerlerden biridir.
İşte Başiskele'de yaşayanların illere göre dağılımı:
Adana: 532
Adıyaman: 385
Afyonkarahisar: 594
Ağrı: 1404
Aksaray: 266
Amasya: 486
Ankara: 981
Antalya: 180
Ardahan: 586
Artvin: 2283
Aydın: 217
Balıkesir: 594
Bartın: 239
Batman: 209
Bayburt: 733
Bilecik: 479
Bingöl: 313
Bitlis: 475
Bolu: 815
Burdur: 99
Bursa: 1079
Çanakkale: 316
Çankırı: 603
Çorum: 728
Denizli: 289
Diyarbakır: 834
Düzce: 1196
Edirne: 256
Elazığ: 494
Erzincan: 849
Erzurum: 3664
Eskişehir: 689
Gaziantep: 474
Giresun: 1367
Gümüşhane: 1359
Hakkari: 108
Hatay: 631
Iğdır: 226
Isparta: 284
İstanbul: 2374
İzmir: 398
Kahramanmaraş: 583
Karabük: 363
Karaman: 125
Kars: 1692
Kastamonu: 838
Kayseri: 565
Kilis: 95
Kırıkkale: 393
Kırklareli: 290
Kırşehir: 431
Kocaeli: 47322
Konya: 849
Kütahya: 331
Malatya: 1216
Manisa: 328
Mardin: 529
Mersin: 402
Muğla: 109
Muş: 765
Nevşehir: 449
Niğde: 723
Ordu: 3462
Osmaniye: 215
Rize: 2591
Sakarya: 4474
Samsun: 1560
Şanlıurfa: 636
Siirt: 440
Sinop: 501
Şırnak: 57
Sivas: 1318
Tekirdağ: 271
Tokat: 1037
Trabzon: 7782
Tunceli: 121
Uşak: 229
Van: 1825
Yalova: 313
Yozgat: 827
Zonguldak: 871