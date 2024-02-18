1-15 Şubat 2024 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, “Hakkında ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak Kabul Etmek’ suçundan ‘2 yıl 6 ay’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.K., hakkında ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’ suçundan ‘1 ay 26 gün’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan V.A., hakkında ‘Hakaret’ ve ‘Görev Yaptırmamak İçin Direnme’ suçlarından toplamda ‘1 yıl 10 ay 27 gün’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.Ö. isimli şahıslar Yozgat merkezde yakalandı. Hakkında ‘Tahsis Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan ‘3 yıl 4 ay’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.T. isimli şahıs Boğazlıyan ilçesinde, hakkında ‘Kasten Yaralama’ suçundan ‘2 yıl 13 ay 15 gün’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.B. isimli şahıs Sorgun ilçesinde, hakkında ‘Konutta veya Eklentilerinde Yağma’ suçundan ‘4 yıl 2 ay’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.K. isimli şahıs Şefaatli ilçesinde, yakalandı.

Dönem içerisinde yakalanan 6 şahıs Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevlerine gönderildi.

​Ekipler tarafından yapılan açıklamada; “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak Adli Makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.