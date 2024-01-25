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Taneks Giyim Tekstil firma sahibi iş insanı Taner Çelik, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Vali Özkan, Yozgat’a yapmış oldukları yatırım ve sağladıkları istihdamdan dolayı Çelik’e teşekkür etti.

Çelik ziyarette yaptığı açıklamada, “Akdağmadeni’nde büyük bir üretim fabrikası kurduk. Burada bayan dış giyim üzerine dünyaca ünlü markalara üretim gerçekleştiriyor ve yurt dışına ihracat yapıyoruz. Tekstil fabrikamızın büyük çoğunluğu bayan işçi olacak şekilde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.