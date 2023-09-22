İlçede biri dizi ziyarette bulunan Şahan, AK Parti ilçe teşkilatımızla birlikte, Kadışehri Belediyesini, Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğünü, Emniyet Müdürlüğünü, Devlet Hastanesini, İlçe Müftülüğünü, Tarım Kredi Kooperatifini ve Pancar Kooperatifini ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Şahan yetkililerden bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy ile ilçenin eğitimi hakkında fikir alışverişinde bulunan Şahan, hoşgörülü karşılamalarından dolayı kendilerine teşekkür ederek, eğitim çalışmalarında başarılar diledi. (Haber Merkezi)