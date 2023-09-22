Diyanet İşleri Başkanlığınca "2023 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" temasıyla gerçekleştirilecek.

Hutbede, 26 Eylül 2023 Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece Hz. Muhammed (sas)’in dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Gecesi olduğu hatırlatıldı.

İNSANLARI, ZULMÜN KARANLIĞINDAN İSLAM’IN AYDINLIĞINA ÇIKARDI

Hz. Peygamber'in vicdanlardan merhametin çekildiği bir dönemde dünyaya geldiği belirtilen hutbede, "Allah Resulü (sas), kalplerden şefkatin, vicdanlardan merhametin çekildiği bir dönemde dünyayı teşrif etti. Çoraklaşan yürekler, onun gelişiyle yeşerdi. O, cahiliye girdabında boğulan insanlığa rehber, ümidini kaybeden gönüllere umut oldu. İnsanları, zulmün karanlığından İslam’ın aydınlığına çıkardı. Sevgili Peygamberimiz (sas), insanlığı bir ve tek olan Allah’a kul olmaya, adalete, iyiliğe, kardeşliğe ve güzel ahlaka çağırdı. Şirkin karşısında iman ve istikameti, zulmün karşısında hak ve adaleti, cehaletin karşısında ilim ve hikmeti, şiddetin karşısında şefkat ve merhameti kuşanmayı insanlığa o öğretti." ifadelerine yer verildi.

KUR’AN VE SÜNNETİN BİR BÜTÜNDÜR

Kur’an ve sünnetin bir bütün olduğuna vurgu yapılan hutbede, "Peygamber Efendimiz (sas), Kur’an-ı Kerim’i bize tebliğ eden, her haliyle yaşayıp öğretendir. Peygamberimizin sünneti, Kur’an-ı Kerim’in ete kemiğe bürünmüş halidir. Kur’an ve sünnet bir bütündür, birbirinden asla ayrılamaz. Allah Resulü (sas) olmadan İslam anlaşılamaz, yaşanamaz. Allah’a itaat etmenin yolu Peygamberimize tabi olmaktan geçer. Rabbimizin sevgisine mazhar olmak ise Peygamberimize itaat etmekle mümkündür." denildi.

MEVLİD-İ NEBİ’NİN BÜYÜK BİR FIRSATTIR

Hutbede, Mevlid-i Nebi’nin büyük bir fırsat olduğuna işaret edilerek "Mevlid-i Nebi’yi büyük bir fırsat bilerek, hayatımızı yeniden gözden geçirelim. Peygamberimiz (sas)’in insanlığa hayat veren ilkelerini, yuvalarımızda, iş yerlerimizde, çevremizde ve insani ilişkilerimizde hâkim kılmanın gayretinde olalım. Olalım ki, dünyamız huzurla dolsun, ahiretimiz cennet olsun." değerlendirilmesi yapıldı.

MEVLİD-İ NEBİ ETKİNLİKLERİ

Hutbeye şu hatırlatma ile son verildi:"Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlid Gecesini içine alan haftayı Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlayacağız. Başkanlığımız bu yıl, Mevlid-i Nebi Haftası temasını “Peygamberimiz, İman ve İstikamet” olarak belirlemiştir. Mevlid-i Nebi Haftası boyunca gerçekleştireceğimiz programlarla başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun her kesimine Peygamberimiz (sas)’in örnek hayatını anlatmaya çalışacağız. Bu vesileyle Mevlid-i Nebi Haftamızın aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum." (Haber Merkezi)