Emniyetten yapılan açıklamada; “ Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, il dışından Yozgat’a uyuşturucu madde getirileceği değerlendirilen şüpheli bir araç uygulama noktasında alınmış, yapılan arama direksiyon airbag (hava yastığı) içerisinde zulalanmış vaziyette 109 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak Zehir ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Huzur şehri Yozgat’ta yaşayan tüm hemşehrilerimize ve kamuoyuna saygıyla sunulur” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir