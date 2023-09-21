Dünyada hızla yayılan Eris varyantı, korona virüsü yeniden gündeme getirdi. Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, Eris’in soğuk algınlığı benzeri semptomlara yol açtığını vurguladı. Işık, “Eris; boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hâlsizlik ve yorgunluk, nefes darlığı gibi şikâyetlere neden oluyor. Semptomların şiddeti kişiden kişiye değişebiliyor. Bu noktada bağışıklık sistemi zayıf olan, kronik hastalıkları bulunan ve 65 yaş üstü kişilerin dikkatli olması gerektiğini söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Şu an dolaşımda olan Eris ve Pirola varyantlarına karşı etkili olduğu bilinen güncellenmiş Moderna ve Pfizer aşılarının, FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından 12 yaşın üzerindekiler için onaylandığını ve 6 ila 11 yaş arasındaki kişiler için acil kullanım onayı aldığını belirten Dr. Merda Erdemir Işık, "Aşıların Covid-19 enfeksiyonuna karşı mutlak bir koruma sağlamadığını biliyoruz. Yine de hem hastalığın daha hafif geçirilmesi hem de hastane yatışlarının azaltılması bakımından aşılar çok önemli bir rol oynuyor. Ek olarak Covid-19 geçiren hastalarda aylarca devam edebilen ve uzun Covid olarak da adlandırılan belirtilerin önlenmesi de mümkün olabiliyor. Bu noktada CDC açıklamaları da oldukça önemli. Son güncelleme doğrultusunda 6 aylıktan büyük herkesin ve son 2 ay içerisinde aşı yaptırmayanların aşı olması tavsiye ediliyor. Ek olarak kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte grip ve Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV) aşılarının da ihmal edilmemesi öneriliyor" şeklinde konuştu.

Dr. Merda Erdemir Işık, şöyle devam etti:

"Dünya Sağlık Örgütü, Eris varyantının geride bıraktığımız pandemi sürecindeki kadar ciddi sonuçlara neden olmasının beklenmediğini vurgulandı. Yine de Covid-19 ile birlikte hayatımıza giren tedbirlerin yeniden alınması tavsiye ediliyor. Özellikle kış aylarının yaklaştığını ve kapalı ortamlarda zaman geçirme sıklığının artacağını düşündüğümüzde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyum sağlanması hem bireysel hem de toplumsal sağlık için önemli. Risk grubunda bulunan 65 yaş üzeri kişiler ve kronik sağlık sorunları olanlar grip aşılarını yaptırmalı. Grip aşıları Eris ya da Pirola için doğrudan bir önlem değil; ancak olası bir enfeksiyonun daha hafif geçirilmesine yardımcı olarak bağışıklığı destekleyici bir rol üstlenir. Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması için sağlıklı beslenmek, temas edilen yüzeyleri düzenli olarak dezenfekte etmek, elleri su ve sabunla yıkamak, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske takıp alanları havalandırmak hepimizin atacağı basit ancak etkili adımlar olmaya devam ediyor. Son olarak FDA ve CDC önerileri dikkate alınmalı, güncellenmiş Covid-19 aşıları yaptırılmalıdır." (İHA)