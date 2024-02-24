Samsun’un Kavak ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı kazada 3’ü ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Ankara karayolu Kavak ilçe çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hakan A.’nın kullandığı 34 EJ 5218 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları Kavak Devlet Hastanesine kaldırırken, yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA