“Varlık içinde yokluk çekiyorlar” başlığıyla yayımlanan haberimizin ardından Vali Mehmet Ali Özkan, İl Özel İdaresi ekiplerini harekete geçirerek Esenli köyünde yaşanan sıkıntının araştırılmasını istedi.

Kahramanmaraş merkezli depremden sonra Esenli köyünden yazlık alan ve yazları orada geçirdiğini söyleyen Ender Güleryüz’e ulaşarak yaşadığı sıkıntılara haberimizde yer vermiştik.

Ender Güleryüz Yozgat merkeze bağlı Esenli köyünde kesilen suların köylüleri zor durumda bıraktığını söyleyerek açıklamalarda bulunmuş ve yetkililere seslenmişti. Haberimizin ardından Vali Mehmet Ali Özkan, İl Özel İdaresi ekiplerini arayarak konu ile ilgilenmelerini istedi. Bunun üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri sorunu anlamak adına Esenli köyüne gidip incelemeler yaptı.

İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan incelemeler sonrasında ise köy halkının, kullanım suyu sorunu olmadığı ancak yaz döneminde köy halkı ve yazlıkçıların şebeke suyunu bahçe sulamasında kullanması sebebi ile suyun yetersiz kaldığı değerlendirildi.

Yapılan incelemeler sonrasında İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, “İdaremiz teknik personelince yapılan inceleme sonucu; Esenli köyü günlük su kullanım ihtiyacı 110 ton olarak tespit edilmiştir. Köy içme suyu deposuna günlük su girişi 520 ton olarak ölçülmüştür. Ölçümler sonucu köy halkının, kullanım suyu sorunu olmadığı ancak yaz döneminde köy halkı ve yazlıkçıların şebeke suyunu bahçe sulamasında kullanması sebebi ile suyun yetersiz kaldığı değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan/ Alpaslan Demir