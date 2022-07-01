SALEPTE YENi TAT

Ticaret ile uğraşan Ömer Kılıçkaya, Akdağmadeni ilçesinde doğal olarak ormanlık alanlarda yetişen, Türkiye’nin en kaliteli salep tescilini alan ürün yoğurt ile birleştirecek.

‘7 YILLIK ÇALIŞMA’

Yaklaşık 7 yıllık bir çalışma sonucu bu projeye başladığını belirten Kılıçkaya, “İç Anadolu’nun bozkırında blok sarıçam ormanlarına cennet gibi doğasına sahip olan Akdağmadeni’ni tüm Türkiye’ye tanıtmayı amaçlıyorum. Bu amaç doğrultusunda ilçemizin tescillenen ürünü olan salebi yoğurt ile buluşturarak inşallah hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtacağız. 7 yıllık bir çalışmanın ardından ürünümüzü ortaya çıkardık. Tabi ki bu sürede oldukça zorlu bir süreçten geçtik. Ama yılmadan yorulmadan hedefimizin peşinde ilerledik. Bu zamana kadar geçen sürede yaklaşık 5 tonluk bir süt harcamamız oldu. Ama sonunda istediğimiz ürünümüzü elde ettik. İnşallah salebimizi tanıtıp katma değer katacağız” şeklinde konuştu.

‘AÇILIŞ YAKINDA’

Çalışmalarda sona doğru yaklaştıklarını ifade eden Kılıçkaya, “Bu yönde birçok çalışmamızı tamamladık. Fabrikamızın kurulacak yeri Belediye Başkanımız Nezih Yalçın çok yardımcı oldu. Bu konuda kendisin bir kez daha teşekkür ederim. Yer temininden sonra çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek fabrika ekipmanlarımızın yüzde 70’ini tamamladık. Fabrikamızda sadece yoğurtun yanı sıra ayran ve bir çok ürün yer alacak bu konuda da ekipman çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yaklaşık 2 ay sonra açılışımızı gerçekleştireceğiz. Açılışımızı gerçekleştirildikten sonra ürünlerimizi hem Türkiye’de hem de dünyada çalışma çabalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

DAMAK ÇATLATAN LEZZET

Lezzeti ile yiyenlerin vazgeçemeyeceği bir ürün olduğunu vurgulayan Kılıçkaya, “Bilinmesini istiyoruz ki Maraş dondurmasının özü saleptir. Türkiye’nin aroma bakımından en iyi salebi Akdağmadeni’nde yetişmektedir. Sayın Belediye Başkanımızın çalışmaları ile bu tescillenmiştir. Bizlerde bu kadar kaliteli bir ürünümüz varken değerlendirmek istedik ve salepli yoğurdu üretmek istedik. Ürünümüzün kıvamı Maraş dondurmasında lezzeti ise kaymak lezzetinde bir ürün. Yoğurt tadında damak çatlatan bir lezzet” dedi.

‘HALKIMIZ

KAZANACAK’

Proje halkın da kazanç kapısı olacağının altını çizen Kılıçkaya, “Hayata geçireceğimiz projemiz ile sadece bizler değil köylümüzün de kazanç kapısı olacak. Fabrikamızda kullanacağımız sütlerimizi başka bir yerden değil kendi köylümüzden kendi halkımızdan alacağız. Başka firmalara ucuz bir şekilde sütünü satmayacak köylümüz kazanacak. Sadece köylümüz değil ilçe esnafımızda kazanç sağlayacak. Yapacağımız reklam çalışmalarımız ile ürünümüzü satın almak için ilçemize gelen vatandaşlar esnafımızdan da diğer ihtiyaçlarını karşılayacak. Bizlerde esnafımız sadece yılın birkaç ayı değil devamlı iş yapmalarını istiyoruz. Bu kapsamda projemiz ile inşallah esnafımız 12 ay iş yapacak” şeklinde konuştu.

»Rabia Şahin

»Selma Şahin

