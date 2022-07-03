Projeler konuşuldu

Ziyaretleri kapsamında İller Bankası Genel Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Onuray Gözütok’u makamında ziyaret eden Başkan Ünal, beldede yapımına başlanan projeler hakkında bilgi verdi. Ünal, “İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Onuray Gözütok beye kasabamızda yapımına başlanacak olan ihalesi bitirilerek imzaları atılan atık su paket arıtma tesisi hakkında görüşme ve bilgi alışverişinde bulunduk. Kasabamıza atık su paket arıtma tesisimiz kasabamıza hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.

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