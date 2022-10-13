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“Oyuncak kardeşliği”

Yozgat’ta öğrencilerin paylaşma ve yardımlaşma duygularının geliştirilmesi amacıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesi doğrultusunda toplanan oyuncaklar, köy okulundaki öğrencilere hediye edildi.

13 Ekim 2022 Perşembe 02:11
“Oyuncak kardeşliği”

Yozgat TOKİ Mevlana İmam Hatip Ortaokulu ve TOKİ Mevlana ilkokulunda sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde köy okullarına destek vermek amacıyla oyuncak kampanyası başlatıldı. Sosyal Bilimler Öğretmeni Süreyya Öztürk koordinesinde yürütülen projede, öğrenciler evlerindeki oyuncaklarının bir kısmını okula getirerek biriktirmeye başladı. Toplanan oyuncaklar özenle kolilere doldurularak merkeze bağlı Çadırardıç köyündeki öğrencilere ulaştırılmak üzere gönderildi.
Sosyal Bilimler Öğretmeni Süreyya Öztürk ve beraberindekiler, köy okulundaki öğrencileri ziyaret ederek hem sohbet ettiler hem de getirdikleri oyuncakları öğrencilere dağıttılar. Hediyeleri alan öğrencilerin mutlulukları da gözlerinden okundu.
Öğrencilerinin küçük yaşlarda empati ve paylaşma duygularını geliştirmek için okullarında sosyal sorumluluk projesi geliştirdiklerini söyleyen Sosyal Bilimler Öğretmeni Süreyya Öztürk, “Çocuklarımıza bu değerleri ne kadar erken yaşta kazandırırsak o kadar başarılı oluruz. Bu anlamda güzel bir proje oldu. Destek veren katkı sunan öğrencilerime, öğretmenlerimize ve oyuncaklarını paylaşan çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Köy okulundaki öğrencilerin gözlerindeki o mutluluğu görmek bizleri çok sevindirdi.” dedi. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Oyuncak Kardeşliği
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