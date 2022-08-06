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Her fırsatta Yozgat’ta

Bulduğu her fırsatta Yozgat’a gelen AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. 

06 Ağustos 2022 Cumartesi 02:11
Her fırsatta Yozgat’ta

GENEL KURULA KATILDI
Ziyaretleri kapsamında Milletvekili Başer, Yozgat İl Genel Meclisi Ağustos ayı Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Başer, “Yozgat’ımıza değer katmak çalışan değerli İl Genel Meclisi üyelerimizi saygıyla selamlıyorum. Yapılan ve yapılacak olan işlerin, alınan karaların hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. 
BAŞSAVCIYA ZİYARET 
Başer, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesiyle Yozgat görevine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili’yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette Başer, kısa süre önce atanan Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili’ye yeni görevinde başarılar dileyerek Yozgat ve ülkemize hayırlı olması temennilerinde bulundu.
Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Başer’e teşekkürlerini dile getirdi.
ESNAFA ZİYARET
Ziyaretleri kapsamında esnafı ziyaret eden Başer, esnafın istek ve taleplerini dinledi. Tol Çarşı'da bulunan esnafları ziyaret eden Başer, “Bulduğumuz her fırsatta memleketimizi ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimiz kapsamında ilimizde faaliyet gösteren esnafımızı gezdik. Vatandaşlarımızın bizlerden talep ve isteklerini alıyoruz. Onların sıkıntıları dertleri de Ankara’ya gittiğimiz zaman çözme noktasında gayret gösteriyoruz. Onların dert ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinleme fırsatı bulduk. Geçmişte olduğu gibi bugünde onların yanında ve yakınında olacağız. Kalkınmasına güçlenmesine emek sarf eden, sermayesini Yozgat’ta kazanarak Yozgat’ta harcayan kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Bütün esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Her Fırsatta Yozgatta
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