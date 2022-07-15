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Eğlence Sorgunda

Sorgun ilçesinde, belediye tarafından ‘Bir Nefes Müzik, Bir Nefes Sorgun’ sloganıyla festival düzenlenecek.

15 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Eğlence Sorgunda

Sorgun’un ilk festivali olan “SORFEST 2022” Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda yapılacak. 10-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Sorgun Yaz Festivali ile halk eğlenceye doyacak. 
Birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı festivalin ilk gününde 12’anci Yağlı Pehlivan Güreşleri, Tabiat Parkı Güreş Alanında yapılacak. 
12 Ağustos Cuma günü Murat Balaban ve Tuğçe Kandemir’n sahne alacağı festivalde, 13 Ağustos Cumartesi günü ise Kurtuluş Kuş & Burak Bulut ile Mustafa Ceceli sevenleriyle buluşacak. 
Halk ile 14 Ağustos Pazar günü bir araya gelecek Ahmet Şafak’ın yanı sıra yerel sanatçılar Arif Şahin, Esra Şahbaz ve Gökhan Ay’da festivalde sahne alacak. 
»Haber Merkezi 

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Eğlence Sorgunda
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