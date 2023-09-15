İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, 2024 yılı için fiyatların tüm harcamalar dahil 20 bin TL' yi bulacağını belirtti. Kısa adı İZSED olan İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, "Kursiyerler sınav güzergahında 14 direksiyon dersi almak zorunda. Ayrıca her bir dersin 50 dakika olması gerekiyor. Kursiyerlerin kullandıkları araçlar yoruluyor ve normalden 3 kata yakın yakıyor. Yedek parça maliyetlerimiz arttı. Araçlarımızda 1 yılda en az 3 defa debriyaj seti değişiyor. Bu sadece basit bir örnek. Diğerlerini saydığımızda karşımızda ciddi bir maliyet duruyor. Buna kızamayız eğitim süreci içersinde bu çok normal. Ama maliyet inanılmaz artış oluyor" dedi.

2024 YILINDA DİREKSİYON SINAVLARI DAHA CİDDİLEŞECEK

Başkan Abacı, " Direksiyon sınavlarının ciddileştiğini ama önümüzdeki 2024 yılında daha da ciddileşecek. Sınavlarının ciddileşmesi demek ders sayısının da artması demektir. Bu da ekstra bir maliyet olacaktır. " diyerek gelecek yönetmelik değişikliklerinin bilgisini verdi.

Direksiyon eğitimine değinen İZSED Başkanı Tolga Abacı, "Direksiyon sınavlarında yaklaşık %50-55 oranında bir başarı söz konusu. Sınavların ciddileşmesiyle birlikte başarı oranı düşecek. Direksiyon sınavında kalmak istemeyen kursiyer derslerini tam ve kaliteli alarak derse girmeli, kaldığı halde maliyetler çok yukarı çıkıyor. Ancak birçok kişi ucuz fiyatlı yer arıyor. Fiyatı ucuz olan yer değil eğitimin kalitesi araştırılmalı. Eğitimler birebir yapılır. Araçta 3. kişi bulunamaz. 1 ders 50 dakikadır ve 14 direksiyon dersi kursiyerin yasal hakkıdır" diyerek kursiyerleri uyardı.

EHLİYET HARÇLARI GEÇEN YIL YÜZDE 123 ARTMIŞTI

Vergilerden de söz eden Başkan Abacı, "Geçen yıl harçlar 3 zam görmüştü. 2024 yılı için de ciddi bir artış bekliyoruz. Buda ehliyet almak isteyen kursiyere bir maliyet oluşturacaktır" dedi. (İGF)