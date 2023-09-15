Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam bin 433 ihlal tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak ve şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs şoförlerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla 09-10 Eylül 2023 tarihlerinde Şehirlerarası Yolcu Taşıyan Araçlara yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak özel denetim gerçekleştirildi. 31 bin 142 araç ve sürücü denetlendi. 233 sürücünün yasal hız sınırlarına uymadığı, 159 araçta takograf bulundurulmadığı ve kullanılmadığı, 82 sürücü ve yolcunun emniyet kemeri kullanmadığı, 82 sürücünün çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığı, 58 araç ve sürücünün Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğine uymadığı tespit edildi. Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için hız sınırları ile diğer trafik kurallarına uymalarını hatırlatır, denetimlerin devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Traktör ve Tarım İşçileri Taşımacılığı Denetimi kapsamında ise 3 bin 366 araç ve sürücü denetlendi. 37 sürücünün belgesinin bulunmadığı, 123 aracın fenni muayenesinin bulunmadığı tespit edilerek işlem yapıldı. 50 araç trafikten men edildi. 7 sürücünün araçlarda bulundurulması gereken gereçleri bulundurmadığı veya kullanmadığı tespit edildi. 447 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)