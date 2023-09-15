Coşar, yeni eğitim ve öğretim yılı ile birlikte bu senede eğitim desteğini sürdürüyor. Eğitime verdiği desteği her geçen gün daha da artıran Coşar, 2023-2024 eğitim ve öğretim sezonu için desteklerini başlattı.

Başkan Coşar, eğitim hayatına yeni başlayan minik öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu. Yapmış olduğu ziyaretler ile minik öğrencilere kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyeler taktim eden Coşar, öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Coşar, “Öğrencilerimiz için belediye olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapma yönünde özverili bir gayretin içerisindeyiz. Her şey gençlerimiz ve öğrencilerimiz için, her şey Boğazlıyan için” dedi. (Haber Merkezi)