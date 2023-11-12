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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sahte (ikiz) veya standart dışı plaka denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından Yozgat’ın da aralarında bulunduğu 81 ilde 47 bin 301 araç denetlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Trafik güvenliğinin sağlanması, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yönelterek usulsüzlük ve suistimalleri en aza indirmek amacıyla 03-05 Kasım 2023 tarihleri arasında Sahte (ikiz) veya Standart Dışı Plaka Kullanımına yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

4 bin 899 aracın şasi numaraları fiziki olarak araç içerisinde, cam üzerinde veya motor bölümünde incelendi. 251 araçta standart dışı plaka takıldığı ve kullanıldığı, 96 tescilli aracın plakasız veya plakaları eksik olarak kullanıldığı, 84 araç plakasında tahribat yapmak suretiyle okunurluğunun bozulduğu, 38 araçta plakalarının farklı yerlere takıldığı, 8 araçta ikiz (başka araca ait) plaka kullanıldığı, 8 araçta sahte plaka kullanıldığı tespit edildi. 3 çalıntı araç yakalandı. Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için hız sınırları ile diğer trafik kurallarına uymalarını hatırlatır, denetimlerin devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.