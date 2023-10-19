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Proje; Temel Eğitim Genel Müdürlüğü uhdesinde, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliği ile Aydın, Burdur, Çanakkale, Kars, Mardin, Sinop ve Yozgat’ta uygulanacak.

Yozgat’ın da dahil olduğu proje toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altın Kaynak ve proje yürütücüler katıldı.

Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Türkiye'de Dijital Vatandaşlık Eğitimi Projesi"nin açılış etkinliğinde konuştu.

Çocukların dijital dünyada desteklenmesi gerektiğini belirten Yelkenci, onların sorumlu dijital vatandaş olmalarına katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamda dijital vatandaşlık eğitiminin önemine vurgu yapan Yelkenci, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de dijital vatandaşlık eğitimine ilişkin bir pilot uygulamamız olacak. Uygulamayla tecrübenin paylaşılarak çoğaltılması amaçlanıyor. Projede yer alacak meslektaşlarımdan isteğim, sadece uygulamayı değil meseleye yaklaşımı da eleştirel bir bakış açısıyla ele alarak yaklaşımlarla ilgili önerileri ve düşünceleri de geliştirip ortaya koymaları."

Yelkenci, "Dijital vatandaşlık eğitimi dediğimizde ben sadece vatandaşlığın bir boyutunu anlıyorum. Demokratik vatandaşlık, insan merkezli vatandaşlık gibi. Geçtiğimiz yüzyılın başlarında mekanik, ikinci yarısında elektronik hâkimdi. Şimdi de dijital hâkim olmaya başladı. Yarın başka bir şey gelecektir. Burada esas olan vatandaştır" diye konuştu.

Yelkenci, projeye katkı sunanlara teşekkür etti. (Haber Merkezi)