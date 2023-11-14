Tahmini Okuma Süresi: dakika

İl Müdürü Dr. Şahin, diyabet pankreasın, kan şekerini düzenleyen bir hormon olan insülini yeterli üretemediği ya da üretilen insülinin kullanımında bozukluk sonucu oluşan kandaki şeker düzeyinin yükselmesiyle gelişen süreğen kronik bir hastalık olduğunu söyledi.

Dr. Şahin, Diyabet konusunda toplumda farkındalığın arttırılması ve konunun öneminin vurgulanması amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Dünya Diyabet Federasyonu’nun (IDF) öncülük ettiği, tıp tarihinde bu güne kadar üretilmiş olan en değerli molekülü İnsülin Hormonu’ nu bulan Frederick Banting’in doğum günü olan ‘14 Kasım Diyabet Günü’ tüm dünyada her yıl belirlenen değişik tema ve çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirtti.

Diyabetli 2 yetişkinden 1'i yüzde 44 tanı almadığını belirten Dr. Şahin, “Bunların çoğunluğu tip 2 diyabetlidir” dedi.

“DÜŞÜK VE ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE YAŞIYOR”

Diyabetli 4 kişiden 3'ünden fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşadığını söyleyen Dr. Şahin, “541 milyon yetişkin tip 2 diyabet geliştirme riski altındadır. 1,2 milyondan fazla çocuk ve ergen (0-19 yaş) tip 1 diyabetle yaşamaktadır. Diyabet 2021'de 6,7 milyon ölüme neden olmuştur. Diyabet 2021'de sağlık harcamalarında en az 966 milyar dolardan sorumludur, bu rakam sağlık hizmetlerine harcanan küresel toplamın yüzde 9'udur. Her 6 canlı doğumdan 1'i (21 milyon) gebelikte yüksek kan şekerinden (hiperglisemi) etkilenir. Dünyada her 10 yetişkinden birinin, yaklaşık 537 milyon insanın halen diyabetle yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu kişilerin neredeyse yarısı diyabetli olduklarını bilmemektedir. Bu durum sağlık sistemlerine ek yük getirmektedir. Sağlık profesyonelleri diyabeti nasıl erken tespit edip teşhis edeceklerini bilmeli ve diyabetli kişilere mümkün olan en iyi tavsiye ve bakımı sağlamak için sahip oldukları kısıtlı zamanı en iyi şekilde değerlendirmelidir. Diyabetle ilgili tüm insanlar için öğrenme fırsatlarını kolaylaştırmak önemlidir. Bakanlığımız tarafından da aile hekimlerine yönelik Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi içinde yer alan ‘Aile Hekimlerine Yönelik Diyabet Yönetimi Eğitimi’ bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE DİYABET PROGRAMI UYGULANIYOR”

Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda diyabet farkındalığını arttırarak, gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasını amaçlayan ‘Türkiye Diyabet Programı’ uygulandığını ifade eden Dr. Şahin şunları söyledi: “Türkiye Diyabet Programı’nda diyabet hastalığı ile ilgili genel bilgiler özetlenmiş, diyabetin Dünya’da ve Türkiye’de mevcut durumu ortaya konmuş ve diyabetle etkin mücadele edilebilmesi için ulaşılması gereken 5 amaç belirlenmiştir. Bu amaçlar, Etkin diyabet yönetimi için politika geliştirmek ve uygulamak, Diyabetin önlenmesini ve erken tanı konmasını sağlamak, Diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisini sağlamak, Çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisini geliştirmek, Tip 2 diyabet ve obeziteyi önlemek ve diyabet ve diyabet programını etkin izlemek ve değerlendirmektir. Yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda ülkemizde diyabet bakımına erişimin artırılması için birinci basamakta kronik hastalık yönetim platformu kapsamında aile hekimleri tarafından hedef nüfuslarında yapılacak diyabet tarama ve izlemleri ile etkin diyabet bakımına erişim artırılmaktadır.”