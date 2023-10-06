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Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye'nin diri fay hattı haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Bu güncellenmiş harita, risk altındaki bölgeleri ve fay hatlarını belirlemekte önemli bir rol oynuyor. Toplamda 485 diri fay hattını içeren bu harita, Türkiye'nin deprem riskini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.

Güncel haritada, Aydın, Bursa, Düzce, Hatay, Kocaeli, Manisa ve Sakarya gibi illerin de içinde bulunduğu 45 il, diri fayların geçtiği bölgelerde yer alıyor. Ancak bu fay hatları üzerinde yapılaşma yapmak uzmanlar tarafından uygun görülmüyor. Jeofizik Yüksek Mühendisi Mehmet Sarper Celasun, fay hatlarına dikkat çekerek, "Kırıkların üzerine yapılaşma yapmak uygun değil, dolayısıyla bu haritaların güncel olması oralara yapılaşmadan kaçınmak adına çok faydalı bir şey" uyarısında bulundu.

"İSTANBUL DEPREMİ YAKLAŞIYOR"

Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy, Marmara bölgesi için deprem riskini vurgulayarak, "İstanbul depremi yaklaşıyor." dedi. Marmara Denizi içinde bulunan 2 büyük fay hattını işaret eden Ersoy, bu iki fay arasındaki sismik boşluğun bir depreme yol açabileceğini söyledi. Depremin ne zaman gerçekleşeceği tam olarak bilinmese de uzmanlar, büyüklüğünün 7'nin üzerinde olabileceği uyarısında bulunuyor.

Evinizin altından bir fay hattı geçip geçmediğini sorgulamak için, AFAD'ın hizmeti olan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması'nı kullanabilirsiniz. Bu uygulama, deprem riski hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir ve önlem almanıza yardımcı olabilir.