Vatandaşların yardımseverliğini istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere karşı gerçekleştirilen operasyonda, 7 dilenci yakalandı ve üzerlerinde toplam bin 800 lira para bulundu.

Zabıta ekipleri, özellikle farklı şehirlerden gelen dilencilerin Sarıkaya halkının duygularını istismar ederek haksız kazanç elde ettiklerini belirtti. Dilencilere cezai işlem uygulandı ve paralara el konuldu.

Sarıkaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, yardıma ve muhtaca el uzatmayı görev bilen vatandaşların vicdani ve duygularını kullanarak haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Vatandaşların vicdan ve duygularını istismar etmesini önlemek adına sahaya inen zabıta ekipleri, dilencileri bir bir yakalayarak cezai işlem uyguladı.

Özellikle farklı şehirlerden çok sayıda dilenci geldiğini tespit eden zabıta ekipleri, bu dilencilerin Sarıkaya halkının yardımsever duygularından yararlandığını belirttiler. Sarıkaya Zabıta Müdürü Kazım Özdemir, yaptığı açıklamada; dilencilerin duygu sömürüsü yaparak halktan haksız yere kazanç sağladıklarını ifade etti.

Öte yandan yakalanan 7 dilencinin üzerinden bin 800 lira para çıktı. Ekipler paralara el koydu. Haber Merkezi