Tahmini Okuma Süresi: dakika

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın avukatı Vahit Kaya, bugün Polat ailesinin iş yerlerine düzenlenen polis baskınları hakkında açıklamada bulundu. Öte yandan polislerin iş yerinden bazı evrakları incelemek üzere aldığı görüldü.

Ataşehir’de bulunan ve polisin baskın yaptığı adreslerden biri olan iş yeri önünde açıklama yapan Kaya, "Basın yasağı var biliyorsunuz, gizlilik kararları var. Gözaltı kararı yok, herhangi bir şey yok. Sadece mali şube geldi, bazı evrakları almaya geldi. Onlara yardımcı oluyoruz biz avukatlar olarak. Herhangi bir şey yok. Kendisi burada değil tabii ki, burası iş yeri. 130 tane şubesi var. Kaç şirkette arama yapıldığı konusunda gerçekten o konuda haberim yok, ben gidip savcı beyle görüşeceğim. Personel telefonuna el koymaya çalışıyorlar, bütün yüzlerce çalışanın telefonuna el konulmaz. Yani dünyanın her yerinde avukatlık yaptım, o ülkelerde böyle bir uygulama görmedim. Yüzlerce çalışanın personelin telefonu el konulmaz. Tabii ki gerginlik olur ben avukatım. Yani böyle bir sistem görmedim. Ceza avukatı olarak ben böyle uygulama hiçbir yerde görmedim. Savcı bey açıklama yapmamış, sadece orada bir ifade var inceleyin demiş. Bunlar personelin bütün telefonlarına el koymaya çalışıyorlar. Yüzlerce insan evine gidecek, telefonları yok. Annesi, babasıyla konuşamıyor şu anda. Gerçekten mağdur olan bir şirket, insanlar ve onların çalışanlarını da mağdur ediyorsunuz. Şu an bir şeye el konulmadı, sadece personelin cep telefonlarına el koymaya çalıştılar, engelliyoruz" dedi.