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Celtic taraftarları, takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile oynadıkları karşılaşmaya, Filistin bayrağı ile gelmeyin uyarısına rağmen tribünlerde Filistin bayrakları açtı ve sloganlarla destek verdi.

İskoç ekibi Celtic’in, UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda evinde İspanyol ekibi Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada İsrail’in saldırısı altındaki Filistin’e destek geldi. Celtic taraftarları, kulübün uyarılarına rağmen tribünlerde Filistin bayrakları açtı ve Filistin’in yanında olduklarını gösterdi. Taraftarların ayrıca bayrak koreografisi de damga vurdu. İskoç taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla Filistin halkına desteklerini gösterdi.